والي الجزائر العاصمة الجديد يستهل مهامه بزيارة النقاط السوداء عبر الطرقات

استهل والي الجزائر العاصمة الجديد أحمد معبد مهامه، الاثنين، بزيارة ميدانية لعدة نقاط سوداء ومشاريع لفك الاختناق المروري بالولاية، وهي ظاهرة ازدادت حدة مع التقلبات الجوية الأخيرة.

بيان ولاية الجزائر

قام اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، السيّد والي ولاية الجزائر رفقة مديري الأشغال العمومية والموارد المائية بخرجة ميدانية عاين فيها مشاريع فك الإختناق المروري و النقاط السوداء على مستوى الجزائر العاصمة، والمتمثلة فيمايلي :

13.00سـا : طريق فريفالون ما بين باب الوادي و شوفالي و كذا المنحدارات و الدروب، بلدية وادي قريش.

13.30سـأ : النقطة السوداء عند مقطع القناة بطريق 5 جويلية ببلدية دالي ابراهيم.

14.00سـا : أشغال مشروع إنجاز الطريق السريع ما بين 5 جويلية والطريق الإجتنابي الجنوبي بالعاشور و الدراية حتى بابا حسن و الطريق الاجتنابي الثاني.

15.00سـا : أشغال مشروع إنجاز نفق أرضي باسطاوالي في إطار مشروع تهيئة المداخل و الطرق لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج بالم بيتش و ازور بلاج.

16.00سـا : أشغال إنجاز مداخل ملعب الدويرة في إطار فك الخناق عن مدخل الدويرة و الملعب ومشروع أشغال إنجاز ملعب الدويرة بمرافقه المتعددة.

17.00سـا : مشروع أشغال إنجاز محول على الطريق الاجتنابي الثاني الرابط ما بين بابا حسن الدويرة الخرايسية.

18.00سـا : ورشة أشغال النقطة السوداء الطريق الوطني رقم 01 الطريق الجنوبي على مستوى مداخل محطة نقل المسافرين متعددة الأنماط..

18.15سـا : ورشة أشغال إنجاز المحطة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس.

18.30سـا : ورشة أشغال إنجاز نفق أرضي بالشراقة غرب المحاذي لسوق الفلاح سابقا.

18.45سـا : ورشة أشغال إنجاز النفق الأرضي بالطريق الولائي رقم 111 الشراقة.

19.00سـا : ورشات أشغال إنجاز مشاريع :

– إزدواجية الطريق الولائي رقم 111 ما بين الشراقة و عين البنيان.

– ازدواجيةالطريق الولائي رقم 142 على مسافة 3.5كلم بأولاد فايت، الطريق الولائي 133 حصة الطريق.

– إزدواجية الطريق الولائي رقم 142 على مسافة 3.5كلم اولاد فايت و الطريق الولائي 133 حصة المنشأة الفنية.

– إزدواجية الطريق الولائي رقم 233 على مسافة 6.3 كلم اولاد فايت و الطريق الدائري الثاني زرالدة.

– إزدواجية الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6.5 كلم بين الطريق الولائي اولاد فايت و الطريق الولائي رقم 233.

19.45سـا: أشغال مشروع إنجاز الرابطة مابين سيدي امبارك ببئر خادم و الطريق الجنوبي حي المنظر الجميل القبة و المنشأة الفنية (الجسر).