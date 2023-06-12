والي الجزائر يتفقد جاهزية 3 مشاريع ضخمة

من بينها المدينة الإعلامية..

وقف والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الإثنين، على معاينة أرضيات ومدى تقدم 3 مشاريع ضخمة داخل إقليم الولاية.

واستهل رابحي خرجته الميدانية بمعاينة مشروع ميديا سيتي ” DZIAR MEDIA CITY” ببلدية أولاد فايت. والتي تضم مقرا التلفزيون والإذاعة ودار الصحافة وغيرها.

وسيتم وضع حجر الأساس الخاص بمشروع المدينة الإعلامية يوم 5 جويلية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة.

وواصل ذات المسؤول خرجته بتفقد أرضية أشغال إطلاق مشروع إنجاز 10.000 وحدة سكنية بسيدي عبد الله. كما وقف أيضا على مدى نسبة تقدم أشغال القطب الجامعي بالمنطقة نفسها، حسب بيان الولاية.

كما تفقد الوالي مشروع توسعة الطريق المؤدي إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة، الذي سيتم تدشينه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأسدى والي العاصمة تعليمات للقائمين على المشاريع حسب ذات البيان، أهمها: