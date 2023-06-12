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الجزائر
من بينها المدينة الإعلامية..

والي الجزائر يتفقد جاهزية 3 مشاريع ضخمة

الشروق أونلاين
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والي الجزائر يتفقد جاهزية 3 مشاريع ضخمة
جانب من الخرجة الميدانية لوالي الجزائر العاصمة

وقف والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الإثنين، على معاينة أرضيات ومدى تقدم 3 مشاريع ضخمة داخل إقليم الولاية.

واستهل رابحي خرجته الميدانية بمعاينة مشروع ميديا سيتي ” DZIAR MEDIA CITY” ببلدية أولاد فايت. والتي تضم مقرا التلفزيون والإذاعة ودار الصحافة وغيرها.

وسيتم وضع حجر الأساس الخاص بمشروع المدينة الإعلامية يوم 5 جويلية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة.

وواصل ذات المسؤول خرجته بتفقد أرضية أشغال إطلاق مشروع إنجاز 10.000 وحدة سكنية بسيدي عبد الله. كما وقف أيضا على مدى نسبة تقدم أشغال القطب الجامعي بالمنطقة نفسها، حسب بيان الولاية.

كما تفقد الوالي مشروع توسعة الطريق المؤدي إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة، الذي سيتم تدشينه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأسدى والي العاصمة تعليمات للقائمين على المشاريع حسب ذات البيان، أهمها:

    • ضرورة تسريع وتيرة الأشغال قصد استلامها في آجالها المحددة، والعمل بنظام 8x
    • تزيين وتنظيف المحيط بكل من القطب الجامعي لسيدي عبد الله، ومستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، مع فتح مداخل تربطهما بالطريق السريع.
    • تخصيص قطعة أرضية كمفرغة عمومية بالقرب من مشروع إنجاز 10.000 وحدة سكنية بسيدي عبد الله.
    • تهيئة واستغلال المساحة الخضراء المتواجدة بجوار المؤسسة الاستشفائية بزرالدة.
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