-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

والي الشلف يكشف ملابسات حادثة تسمم 149 شخص بشاطئ تنس

الشروق أونلاين
  • 3388
  • 1
والي الشلف يكشف ملابسات حادثة تسمم 149 شخص بشاطئ تنس

قال والي ولاية شلف لخضر سداس، إن الحادثة التي تسببت في تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس تعود إلى غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من أحد البواخر.

وأكد والي الولاية في تصريح لقناة “الشروق نيوز” أن الأمر يتعلق بغاز أصاب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن الشكوك تحوم حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تم إشعار النيابة العامة بالحادثة، كما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها وارسال عينات لمخابر العاصمة لإجراء التحاليل اللازمة في انتظار ظهور النتيجة.

للإشارة فحيثيات الواقعة تعود إلى مساء الأحد أين  تسمم 149 مواطنا كانوا  بشاطئ تنس، حيث أصيب المعنيون بغثيان وحمى واحمرار في العينين لبتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد زيغود يوسف بتنس.

ومن ضمن المصابين 28 غواصا و7 أعوان من الحماية المدنية، كما أكد الوالي مغادرة حوالي 50 مصابا المستشفى.

وكإجراء احتياطي أمرت مصالح الولاية بغلق الشواطئ الثلاث المحروسة بتنس إلى جانب محطة تحلية البحر بماينيس.

مقالات ذات صلة
ميلة: توقيف سائق متهور دهس شرطيا

ميلة: توقيف سائق متهور دهس شرطيا

وزارة العدل: الإفراج عن 18 شخصا محبوسا بتهمة التجمهر

وزارة العدل: الإفراج عن 18 شخصا محبوسا بتهمة التجمهر

ترقية قائد الدرك الوطني و10 عمداء إلى رتبة لواء

ترقية قائد الدرك الوطني و10 عمداء إلى رتبة لواء

أخبار الجزائر ليوم السبت 03 جويلية 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 03 جويلية 2021

64.5  %.. نسبة النجاح في شهادة “البيام” 2021

64.5  %.. نسبة النجاح في شهادة “البيام” 2021

توزيع أكثر من 58 ألف سكن “عدل” في 5 حويلية

توزيع أكثر من 58 ألف سكن “عدل” في 5 حويلية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • سالم

    ربما سببها الكوكايين

    3

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد