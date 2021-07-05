والي الشلف يكشف ملابسات حادثة تسمم 149 شخص بشاطئ تنس

قال والي ولاية شلف لخضر سداس، إن الحادثة التي تسببت في تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس تعود إلى غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من أحد البواخر.

وأكد والي الولاية في تصريح لقناة “الشروق نيوز” أن الأمر يتعلق بغاز أصاب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن الشكوك تحوم حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تم إشعار النيابة العامة بالحادثة، كما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها وارسال عينات لمخابر العاصمة لإجراء التحاليل اللازمة في انتظار ظهور النتيجة.

للإشارة فحيثيات الواقعة تعود إلى مساء الأحد أين تسمم 149 مواطنا كانوا بشاطئ تنس، حيث أصيب المعنيون بغثيان وحمى واحمرار في العينين لبتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد زيغود يوسف بتنس.

ومن ضمن المصابين 28 غواصا و7 أعوان من الحماية المدنية، كما أكد الوالي مغادرة حوالي 50 مصابا المستشفى.

وكإجراء احتياطي أمرت مصالح الولاية بغلق الشواطئ الثلاث المحروسة بتنس إلى جانب محطة تحلية البحر بماينيس.