والي العاصمة: إنجاز 1682 وحدة سكنية موزعة على بلديتين

كشف والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، عن الشروع في إنجاز 1682 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري موزعة على بلديتي عين البنيان وأولاد فايت.

وأكد رابحي خلال رده على الانشغالات المطروحة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي، أن هذه المشاريع عقب عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي مكنت من استرجاع 20 وعاء عقاري، بمساحة قدرت ب9 هكتارات وجهت لإنجاز مشاريع عمومية.

وفي قطاع التعمير، حددت المصالح الولائية 204.3 هكتار من مساحة الأرضيات لإنجاز 23330 سكن بمختلف الصيغ مستقبلا وتخصيص 228.6 هكتار لإنجاز 46 مرفقا عموميا.

من جهة أخرى, تعتزم ولاية الجزائر الشروع في عصرنة حركة المرور عبر تدعيم شبكة الطرق بنظام ثلاثي الألوان عبر 200 تقاطع, في انتظار توسيعها لتشمل 500 تقاطع في المرحلة الثانية, فضلا عن تزويدها بكاميرات مراقبة.