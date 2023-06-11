-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات وموجة حر بأقصى الجنوب
الجزائر

والي العاصمة: إنجاز 1682 وحدة سكنية موزعة على بلديتين

الشروق أونلاين
  • 52
  • 0
والي العاصمة: إنجاز 1682 وحدة سكنية موزعة على بلديتين
أرشيف

كشف والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، عن الشروع في إنجاز 1682 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري موزعة على بلديتي عين البنيان وأولاد فايت.

وأكد رابحي خلال رده على الانشغالات المطروحة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي، أن هذه المشاريع عقب عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي مكنت من استرجاع 20 وعاء عقاري، بمساحة قدرت ب9 هكتارات وجهت لإنجاز مشاريع عمومية.

وفي قطاع التعمير، حددت المصالح الولائية 204.3 هكتار من مساحة الأرضيات لإنجاز 23330 سكن بمختلف الصيغ مستقبلا وتخصيص 228.6 هكتار لإنجاز 46 مرفقا عموميا.

من جهة أخرى, تعتزم ولاية الجزائر الشروع في عصرنة حركة المرور عبر تدعيم شبكة الطرق بنظام ثلاثي الألوان عبر 200 تقاطع, في انتظار توسيعها لتشمل 500 تقاطع في المرحلة الثانية, فضلا عن تزويدها بكاميرات مراقبة.

مقالات ذات صلة
أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات وموجة حر بأقصى الجنوب

أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات وموجة حر بأقصى الجنوب

أخبار الجزائر ليوم السبت 10 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 10 جوان 2023

معدل البكالوريا وتاريخ الإعلان عن النتائج.. بلعابد يكشف

معدل البكالوريا وتاريخ الإعلان عن النتائج.. بلعابد يكشف

ظهور فصول المؤامرة الفرانكوـ صهيو ـ مغربية ضد الجزائر

ظهور فصول المؤامرة الفرانكوـ صهيو ـ مغربية ضد الجزائر

20 يوما لطيّ ملف أصحاب عقود المساعدة على الإدماج

20 يوما لطيّ ملف أصحاب عقود المساعدة على الإدماج

أولياء يعانون من ارتفاع السّكري والضغط بسبب ضغط الامتحانات

أولياء يعانون من ارتفاع السّكري والضغط بسبب ضغط الامتحانات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد