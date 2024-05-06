والي العاصمة يتفقّد ملعب الدويرة

قام والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، الإثنين، بزيارة تفقّدية إلى ملعب “علي لبوانت” بِالدويرة.

وبعد اطّلاعه على سير أشغال هذه المنشأة الرياضية ذات المواصفات العالمية، أسدى الوالي رابحي تعليمات إلى الشركة المُكلّفة بِالتشييد، على غرار توسعة الطريق المُؤدّي إلى الملعب، وتوفير الإنارة، وحظيرة السيارات، والإعتناء بِالجانب الطبيعي المُرادف للتشجير على هوامش الملعب، ومضاعفة الموارد المادية والبشرية.

وإذا كانت السلطات العمومية لم تضبط بعد تاريخ تدشين الملعب الذي أُهدي إلى نادي مولودية الجزائر، رائد ترتيب البطولة. إلّا أن الأشغال قطعت شوطا معتبرا، وبات موعد تسليم هذه المنشأة الفخمة والفاخرة قريبا.