والي العاصمة يجمد نشاط مجلس سيدي امحمد و”المير” يعلق

أصدر والي ولاية العاصمة محمد عبد النور رابحي قرارا يقضي بحلول سلطة الوالي محل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد وهذا نظرا للإنسداد الحاصل بين الأعضاء.

وحسب بيان لمصالح المجلس البلدي فقد تقرر أن يحُل والي ولاية الجزائر محل أعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد طبقا لأحكام المادة 100 و101 من قانون البلدية.

وأرجع المصدر ذاته القرار إلى الإنسداد الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي منذ 7 أشهر والذي حال دون التداول على الميزانية الإضافية وأجور المستخدمين ونقاط أخرى.

وأوضحت مصالح المجلس البلدي أنه تم تكليف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد بتسيير الشؤون الإدارية والمالية إلى غاية إشعار لاحق وتوفر الشروط الموضوعية للتداول بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي .

وبذلك يتم تجميد ديمومات كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد مع الأمر بتسليم مفاتح المكاتب وسيارات المصلحة إلى الإدارة المحلية. يؤكد البيان.

من جانبه، نفى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي امحمد لطفي سلامي أن يكون قد تم إقالته أو انهاء مهامه، معتبرا أن القرار الصادر عن الوالي وهو قرار عادي بالنظر إلى الظروف الموضوعية.