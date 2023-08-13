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الجزائر

والي العاصمة يسدي تعليمات بالتكفل بالأشخاص دون مأوى

الشروق أونلاين
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والي العاصمة يسدي تعليمات بالتكفل بالأشخاص دون مأوى
جانب من الاجتماع

أسدى والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الأحد، تعليمات بالتكفل بالأشخاص دون مأوى في أحسن الظروف. 

وأفاد بيان ولاية الجزائر العاصمة أنّ الوالي رابحي ترأس اجتماعا خصص لعملية التكفل بالأشخاص دون مأوى لفترة مستدامة، ونقلهم لمراكز مختصة.

وأمر رابحي خلال هذا الاجتماع تعليمات لمختلف المصالح أبرزها:

  • الإسراع في إيجاد مراكز جديدة من طرف الولاة المنتدبين من أجل استغلالها كمراكز لإيواء هذه الفئة.
  • تكثيف عمليات التكفل بالأشخاص دون مأوى بالولاية، خاصة على مستوى البلديات المتواجدة بوسط المدينة.
  • المتابعة والمرافقة الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة خاصة المدمنين، والمرضى عقليا.
  • تسطير برنامج خاص واستعجالي من طرف مختلف المصالح.
  • تمديد مواقيت الخرجات الليلية المنظمة من قبل مصالح النشاط الاجتماعي.
  • زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بالمرضى عقليا.
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