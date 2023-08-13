والي العاصمة يسدي تعليمات بالتكفل بالأشخاص دون مأوى

أسدى والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الأحد، تعليمات بالتكفل بالأشخاص دون مأوى في أحسن الظروف.

وأفاد بيان ولاية الجزائر العاصمة أنّ الوالي رابحي ترأس اجتماعا خصص لعملية التكفل بالأشخاص دون مأوى لفترة مستدامة، ونقلهم لمراكز مختصة.

وأمر رابحي خلال هذا الاجتماع تعليمات لمختلف المصالح أبرزها: