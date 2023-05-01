والي العاصمة يكرّم موظفين من 22 مؤسسة للتضامن الوطني

بمناسبة عيد العمال العالمي

أشرف والي العاصمة عبد النور رابحي، الإثنين، على تكريم مجموعة من موظفي 22 مؤسسة تابعة لقطاع التضامن الوطني بالولاية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وحسب بيان للولاية “بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف لـ 1 ماي 2023، أشرف اليوم والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، على حفل تكريمي لعينة من موظفي قطاع التضامن الوطني على مستوى 22 مؤسسة متخصصة التابعة للقطاع بولاية الجزائر، تقديرا لهم وعرفانا بمجهوداتهم المبذولة طيلة سنوات العمل اتجاه مختلف الفئة الهشة من معاقين، طفولة مسعفة، مسنين، أرامل ومطلقات، مرضى مزمنين”.

واوضح أن الوالي عبر “في كلمة ترحيبية قدمها بالمناسبة، ن تقديره وعرفانه للخدمات الجليلة التي يقدمونها إلى الفئات الهشة، مما يضمن استقرارا اجتماعيا ومرافقة اجتماعية دائمة لها”.

وأضاف: “لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف الموظفين والتي اعتبروها تشجيعا لهم وإعطائهم دفعا قويا من أجل مواصلة مشوار التكفل الامثل بهذه الفئات”.

وحضر الحفل، وفق نفس المصدر، الأمين العام للولاية، أعضاء اللجنة الأمنية، المفتش العام للولاية، رئيس الديوان وإطارات الولاية.