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جواهر

والي المدية يكرم الطالبة الحاصلة على المرتبة الأولى في مسابقة التبيان بأمريكا

جواهر الشروق
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والي المدية يكرم الطالبة الحاصلة على المرتبة الأولى في مسابقة التبيان بأمريكا

كرم والي ولاية المدية جهيد موس، الطالبة الحاصلة على المرتبة الأولى في مسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتداولت صفحات ولاية المدية صور تكريم الوالي للطالبة، الحافظة لكتاب الله، مثنين على الالتفاتة الطيبة والتشجيع.

ومنذ أيام، افتكت الشابة ياسمين ولد دالي المرتبة الأولى في مسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فيديو يوثق لحظة إعلان فوز الحافظة ياسمين ولد دالي بالمرتبة الأولى في فئة الإناث، وذلك بعد أدائها المتميز وقراءتها في الحفل النهائي الذي أشرفت عليه اللجنة المنظمة لمسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم بأمريكا.

وتداول نشطاء بكثير من الفخر خبر فوز الحافظة الجزائرية، لافتين إلى  أن ولاية المدية معروفة بكونها محافظة وولادة للحفظة والحافظات.

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