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الجزائر
إلا برخصة أمنية

والي المسيلة يمنع البارود في الأعراس والنشاطات الرسمية

ي.ك
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والي المسيلة يمنع البارود في الأعراس والنشاطات الرسمية
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البارود

أعلنت مصالح ولاية المسيلة في بيان لها، الإثنين، عن منع استعمال البارود في مختلف النشاطات الرسمية أو الأفراح أو الأعراس.

وأفاد ذات البيان بأنه “من الآن فصاعدا يمنع منعاً باتا استعمال البارود سواءً في النشاطات الرسمية أو الافراح أو الأعراس للأشخاص الطبيعيين، إلا في حالة وجود الرخصة المسبقة من المصالح الأمنية المختصة”.

وجاء هذا على خلفية الحوادث الأليمة عند تنظيم النشاطات الرياضية والثقافية والفنية، وكذا الأعراس والأفراح عبر بلديات الولاية.

وذكر البيان أن هذه الحوادث كانت باستعمال البارود بمختلف أنواعه بطريقة فوضوية وعشوائية، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

كما دعت ذات المصالح جميع الجمعيات ومستعملي البارود أثناء نشاطات الفنطازيا الالتزام بما جاء في هذا البيان، تحت طائلة إجراءات قانونية صارمة.

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