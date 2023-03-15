والي المسيلة يمنع تصوير ونشر الإعانات المقدمة للعائلات في رمضان

أمر والي ولاية المسيلة بمنع التشهير بالإعانات والمساعدات الممنوحة للعائلات المعوزة والمحتاجة خلال شهر رمضان مهما كان نوعها أو قيمتها.

وأفاد بيان للولاية أنه في إطار الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستقبال الشهر الفضيل شهر رمضان، يعلم عبد القادر جلاوي، والي ولاية المسيلة إلى جميع مواطنات وموطني الولاية، على مختلف فئاتهم ومستوياتهم أنه يمنع منعا باتا لكافة الإدارات والمؤسسات العمومية، مصالح الدوائر مصالح البلديات الجمعيات والمنظمات المختلفة وفعاليات المجتمع المدني، الترويج والتشهير بالإعانات والمساعدات الممنوحة للعائلات المعوزة والمحتاجة، مهما كان نوعها أو قيمتها.

وتابع البيان أن المنع يتعلق بالنشر عبر وسائط الاتصال المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال والإشهار احتراما للمشاعر الإنسانية.