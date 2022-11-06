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الجزائر

والي بلعباس يتوعّد “بائعي الخمور”

الشروق أونلاين
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والي بلعباس يتوعّد “بائعي الخمور”
ح.م
والي بلعباس سمير شيباني

أشرف والي بلعباس سمير شيباني يوم السبت، على حملة التنظيف التي تجرى في أحياء الولاية. أين توعّد، في تصريحات إعلامية، جميع المتسبّبين في تلوّث المحيط بعقوبات صارمة.

وكانت أول نقطة عاينها الوالي هي نقطة السكة الحديدية بجانب محور دوران البحيرة. وحسب ما ذكرته صفحة الولاية على فيسبوك، فقد جمع الوالي شيباني “لقاء عفوي” مع أعوان النظافة.

“وقام الوالي بتشجيع أعوان النظافة ومطالبتهم بمضاعفة الجهود. لأجل إعادة الجمال لسيدي بلعباس”، يضيف المصدر.

كما توعّد شيباني بعقوبات “ردعية قاسية” ضد بائعي الخمور، بسبب انتشار القارورات في المحيط الطبيعي، عبر عدّة نقاط بالولاية.

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