والي بومرداس السابق أمام المحكمة 16 أكتوبر

سيمثل والي ولاية بومرداس السابق، كمال عباس، بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، رفقة نجله، حيث سيواجهان تهما تتعلق بالفساد، أين ستوجه لهما جنح تبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير مستحقة من خلال منحهم لقرارات الامتياز عن طريق التزوير.

وحسب المعلومات المتوفرة، سيمثل والي ولاية بومرداس السابق كمال عباس، بالتاريخ السالف ذكره أمام قاضي القطب الجزائي، في قضية أخرى تخص تجاوزات وخروقات لها علاقة بالفساد خلال فترة توليه منصب والي ولاية بومرداس، حيث ستوجه له تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير إلى جانب متهمين آخرين من بينهم إطارات سابقين وتقنيون بمختلف المصالح على مستوى ولاية بومرداس.