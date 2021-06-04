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الجزائر

والي جيجل يمنع السباحة بشواطئها إلى غاية هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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والي جيجل يمنع السباحة بشواطئها إلى غاية هذا التاريخ

أصدر والي ولاية جيجل ،عبد القادر كلكال، قرارًا يقضي بمنع السباحة في الشواطئ إلى غاية تاريخ الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2021.

وقرر الوالي، الخميس، حسب بيان لمصالح الولاية منع السباحة في شواطئ ولاية جيجل إلى غاية الفاتح من جويلية المقبل وتتولى مصالح الأمن ورؤساء الدوائر والبلديات السهر على تطبيق هذا القرار.

وجاء في القرار الولائي في مادته الأولى “يمنع منعا باتا السباحة في الشواطئ المسموحة للسباحة إلى غاية الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف يوم 1 جويلية 2021”.

كما ينص القرار على أن يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر ومدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بنشر هذا القرار على نطاق واسع وفي جميع الأماكن العمومية ومداخل الشواطئ المتواجدة بإقليم هذه الولاية.

كما ينص القرار على معاقبة كل مخالف لما جاء في مضمونه حسب التنظيم المعمول به مع تكليف مصالح الأمن والدرك الوطنيين بالسهر على التطبيق الصارم له.

يشار إلى، أن معظم شواطئ ولاية جيجل قد عرفت خلال الأسبوع الجاري توافدا لافتا للمواطنين تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها المنطقة.

جيجل

 

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التعليقات
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  • عمر

    لأن هذه الشواطىء ملكا لأبيه؟

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  • Vagabondage

    عوض البحث عن مسثتمرين سياحين, شركات تنظيف المياه المستعملة قبل وصولها البحر, مسثتمرين في القطاع الصحي البيئي يجي الفارس الهمام من لا يشق له غبار و تتوقف الانفاس لحضوره يغلق على الناس و كان البحر مسبح ملكية خاصة له.

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