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الجزائر

والي سطيف: يجب تلقيح 50 بالمئة من سكان الولاية

الشروق أونلاين
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والي سطيف: يجب تلقيح 50 بالمئة من سكان الولاية

قال والي ولاية سطيف كمال عبلة، الخميس، إنه يجب تلقيح 50 بالمئة من سكان الولاية، كاشفا عن تخصيص أكثر من 30 مليار سنتيم لمجابهة هذا الوباء.

وأوضح الوالي في حوار مع الإذاعة الجزائرية من سطيف أن ولايته من بين الولايات التي يجب عليها تلقيح 50 بالمئة من سكانها.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث أنه تم فتح 176 مركز تلقيح على مستوى الولاية،  مشيرا إلى تلقيح 13600 شخص يوم الأربعاء فقط.

وعن أزمة الأكسجين، دعا عبلة إلى تجنب التهويل فيما يخص وفرة هذه المادة، موضحا أن الطلب على الأكسجين ارتفع بنسبة كبيرة ويتم التعامل آنيا مع صعوبات جلبه من عدة ولايات.

كما كشف الوالي عن اقتناء خزانين بكل من بوقاعة وعين ولمان لدعم قدراتها، مشيرا إلى وجود 13 محطة لإنتاج الاكسجين قيد استكمال اجراءات استرادها لدعم الولاية.

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