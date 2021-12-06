والي وهران: القرية الأولمبية جاهزة وسيتم استلام 16 مشروعا نهاية شهر جانفي

أكد والي ولاية وهران سعيد سعيود، أن القرية الرياضية الأولمبية، انتهت بها الأشغال وأصبحت جاهزة الآن.

وأضاف سعيد سعيود في تصريح لـ”الشروق نيوز”، أن طاقة استيعاب القرية الأولمبية 4500 سرير، وستكون مقرا لإقامة كل الوفود المشاركة في ألعاب البحر المتوسط.

وأكد والي وهران أنه سيتم استلام 16 مشروعا خاصا بالألعاب المتوسطية نهاية شهر جانفي، في حين سيتم استلام مشروع المجمع المائي والقاعة المتعددة الرياضات قبل نهاية السنة.

من جهة أخرى، قال سعيد سعيود، أن ملعبا الفروسية والتنس جاهزان، وأن المحطة الجوية الجديدة ستسلم نهاية شهر جانفي المقبل، وستدخل حيز الخدمة قبل نهاية الثلاثي الأول.