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الجزائر

والي وهران: ملتزمون بالقضاء نهائيا على السكنات القصديرية عبر الولاية  

الشروق أونلاين
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والي وهران: ملتزمون بالقضاء نهائيا على السكنات القصديرية عبر الولاية  
ح.م
والي وهران السعيد سعيود

أكد والي وهران السعيد سعيود التزامه بالقضاء نهائيا على السكن غير اللائق والسكن القصديري عبر كامل تراب الولاية.

وأوضح بيان للولاية أن سعيود ترأس اجتماعا لدراسة وضعية السكن على مستوى بلدية وهران، (السكن العمومي الايجاري، الهش، والفوضوي) وأكد التزامه التام بالقضاء نهائيا على السكن غير اللائق بكافة تراب الولاية.

كما تم خلال الاجتماع عرض عمل لجان السكن على مستوى البلدية والدائرة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس دائرة وهران، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، واطارات الولاية.

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