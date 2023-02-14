والي وهران: نسبة إنجاز “جدّ متقدّمة” لمصنع سيارات “فيات” (فيديو)

وصلت أشغال إنشاء مصنع سيارات “فيات” بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران، إلى نسبة إنجاز جدّ متقدّمة، حسب ما أكده الوالي سعيد سعيود يوم الثلاثاء.

وقال سعيود في تصريح لوسائل الإعلام:”لقد تمّ الانتهاء من إنجاز الوحدة الصناعية الأولى للمصنع. فيما تبلغ نسبة تقدّم أشغال الوحدة الثانية 45 بالمئة”.

“كما أن توصيل الشبكات المختلفة إلى الوحدات الصناعية، على غرار الكهرباء والغاز، تعرف هي الأخرى تقدّما مريحا”، يقول سعيود. مضيفا:”سيتمّ كذلك ربط المشروع بخزان طفراوي للمياه في الأيام القليلة القادمة”.

واجتمع والي وهران مطلع الشهر الجاري، مع ممثل مجمّع ستيلانتيس لصناعة السيارات، من أجل “ضبط اللمسات الأخيرة” قبل إطلاق مصنع “فيات” بالمنطقة الصناعية طفراوي.

ونصّب الوالي سعيود خلال الاجتماع “لجنة ولائية لمتابعة ومرافقة إنجاز المشروع”. مؤكدا “حرصه على رفع القيود والصعوبات التي قد تواجه المصنع. من أجل دخوله حيّز الإنتاج في الآجال المحدّدة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في وقت سابق، شروع مصنع سيارات “فيات” بالجزائر في الإنتاج، بداية من شهر مارس المقبل.