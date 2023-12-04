-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الجزائر
بدعوة من المدير العام لمؤسسة "رونو الجزائر"..

والي وهران يتفقد مصنع السيارات “رونو” بوادي تليلات (صور)

الشروق أونلاين
  • 646
  • 0
والي وهران يتفقد مصنع السيارات “رونو” بوادي تليلات (صور)
والي وهران وإطارات شركة "رونو"

تفقد والي ولاية وهران السعيد سعيود، يوم الإثنين، ببلدية وادي تليلات، مصنع السيارات “رونو الجزائر”، وذلك بدعوة من من المدير العام للمؤسسة. 

وتفقد والي وهران خلال زيارته لمصنع “رونو الجزائر” مختلف ورشات ومحطات المصنع، برفقة العديد من المسؤولين المحليين وإطارات شركة رونو، والقنصل العام لفرنسا بولاية وهران.

للإشارة فقد كشف المدير المركزي بوزارة الصناعة مقداد عقون، في وقت سابق، عن منح الاعتماد لعلامات فرنسية من بينها “رونو” و”بيجو” من أجل تصدير السيارات إلى الجزائر .

مقالات ذات صلة
نادية لعبيدي ترد على حزب العمال

نادية لعبيدي ترد على حزب العمال

البحر يلفظ جثة عبد المالك خبزاوي بشاطئ في سكيكدة

البحر يلفظ جثة عبد المالك خبزاوي بشاطئ في سكيكدة

كل التسهيلات لتطوير الزراعات الاستراتيجية بالجنوب

كل التسهيلات لتطوير الزراعات الاستراتيجية بالجنوب

تلاميذ بصعوبات نفسية وسلوكية في حاجة إلى مرافقة تربوية

تلاميذ بصعوبات نفسية وسلوكية في حاجة إلى مرافقة تربوية

جلسة علنية الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون المالية 2024

جلسة علنية الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون المالية 2024

الحماية المدنية تنجح في العثور على الـ49 تائها بمرتفعات تيكجدة

الحماية المدنية تنجح في العثور على الـ49 تائها بمرتفعات تيكجدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد