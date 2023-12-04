والي وهران يتفقد مصنع السيارات “رونو” بوادي تليلات (صور)

بدعوة من المدير العام لمؤسسة "رونو الجزائر"..

تفقد والي ولاية وهران السعيد سعيود، يوم الإثنين، ببلدية وادي تليلات، مصنع السيارات “رونو الجزائر”، وذلك بدعوة من من المدير العام للمؤسسة.

وتفقد والي وهران خلال زيارته لمصنع “رونو الجزائر” مختلف ورشات ومحطات المصنع، برفقة العديد من المسؤولين المحليين وإطارات شركة رونو، والقنصل العام لفرنسا بولاية وهران.

للإشارة فقد كشف المدير المركزي بوزارة الصناعة مقداد عقون، في وقت سابق، عن منح الاعتماد لعلامات فرنسية من بينها “رونو” و”بيجو” من أجل تصدير السيارات إلى الجزائر .