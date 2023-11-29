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الجزائر

والي وهران يدعو “فيات” إلى احترام الالتزمات لدخول المصنع الخدمة نهاية السنة

الشروق أونلاين
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والي وهران يدعو “فيات” إلى احترام الالتزمات لدخول المصنع الخدمة نهاية السنة
جانب من الاجتماع

جدد والي ولاية وهران السعيد سعيود، يوم الأربعاء، دعوته إلى “ستيلانتس-فيات” لاحترام جميع التزاماته من أجل دخول وحدة تركيب السيارات حيز الاستغلال نهاية للسنة الجارية. 

وأكد والي وهران سعيود دعم ومرافقة الدولة الجزائرية لمصنع “فيات”، حسب بيان الولاية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وكشف الوالي سعيود أنه تمّ “ربط المنطقة الصناعية طافراوي، بمختلف الشبكات (الماء، الغاز، الكهرباء ، الألياف البصرية)”، يضيف البيان.

وأشار إلى أن “الدولة الجزائرية وفّرت كافة الشروط لتهيئة هذه المنطقة الصناعية لتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد”.

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