والي وهران يستقبل ممثل “فيات” الإيطالية

ضبط آخر الرتوشات للانطلاق في صناعة السيارات

شكل موعد ضبط آخر روتوشات انطلاق مشروع صناعة وإنتاج المركبات والسيارات السياحية والنفعية الخفيفة من علامة “فيات” في منطقة طفراوي في وهران، محور أشغال الاجتماع العملي الذي عقده، مساء الثلاثاء، والي وهران سعيد سعيود بحضور ممثل عن مجموعة “ستيلانتيس”، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، إضافة إلى حضور كافة المديرين التنفيذيين المعنيين بملف إنجاز سيارات فيات الإيطالية.

وجدد الوالي سعيود أمام الحضور الإيطالي وسلكه التنفيذي، تأكيده بأن هذا المشروع الحيوي يحظى بأهمية بالغة على المستوى المركزي، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود بأقصى سرعة، لأجل تمكين الشريك الإيطالي، من الانطلاق في مشروعه بتصنيع سيارات العلامة الإيطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس.

وتطرق مسؤول عاصمة الغرب الجزائري، إلى عدة نقاط مفصلية خلال هذا اللقاء الذي اعتبره هاما لإيضاح كافة النقاط، أولها كان تنصيب لجنة ولائية مكلفة بمتابعة ومرافقة مدى إنجاز مشروع إنتاج وتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية ببلدية طافراوي التابعة لدائرة تليلات، بينما أوضح أن نسبة تقدم أشغال إنجاز المصنع وربطه بمختلف الشبكات الماء، الغاز، الكهرباء، الألياف البصرية، الصرف الصحي، توشك على النهاية وهناك ورشات اكتملت أشغالها، في انتظار إيصال المياه إلى المصنع ومنطقة طفراوي بأكملها.

ولفت سعيود إلى أن هناك تعليمات صارمة لإتمام كافة الأشغال التي تسبق دخول مجموعة “ستيلانتيس” في عملها قبل الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، مبينا أن هناك إجراءات ميدانية في هذا الصدد لإتمام الأشغال في وقتها المحدد، في ظل التزامات الشريك الإيطالي ببدء تصنيع السيارات وكذا تسويق سيارات فيات في أواخر شهر مارس كأقصى تقدير.

وأشاد سعيود بموقف مجموعة “ستيلانتيس”، في تطوير استثماراتها في الجزائر، موضحا أن مضاعفة هذه الاستثمارات الصناعية الكبرى، ستساهم في خلق 4500 منصب شغل جديد، مؤكدا أن هذا الأمر ينسجم مع مضامين مخطط الحكومة الذي يطمح إلى توفير فرص العمل.

ومعلوم أن والي وهران كان عقد الخميس الماضي، اجتماعا تنسيقيا مع مديرين تنفيذيين في مقر الولاية، وكشف عن مشروع لإضافة أوعية عقارية جديدة لفائدة مجموعة “ستيلانتيس” الإيطالية، التي تنجز سيارات فيات.

كما تم وضع عرض لتهيئة المنطقة الصناعية طفراوي، لتجهيز مساحة قدرها 576 هكتار، لتكون في مستوى شركاء الجزائر الاقتصاديين، على غرار مجموعة “ستيلانتيس”، وشركات أجنبية أخرى تحمل علامات أخرى، يرتقب إطلاق مشاريع أخرى لصناعة السيارات في الأمد القريب.

وجرى وضع مقترح جديد على مستوى مديرية البناء والتعمير في وهران، لتعزيز الوعاء العقاري الذي استفادت منه الشركة الإيطالية المقدر بـ132 هكتار، بمساحة إضافية، بحيث تم الشروع في عروض جادة لتهيئة المنطقة الصناعية طفراوي وتوفير تكلفة أشغال تطوير وتجهيز هذا الفضاء العقاري الشاسع وكذا آجال جاهزيته، لتوفير شروط نجاح جديدة للشريك الإيطالي، في تجهيز سياراته في الآجال المحددة.

وكان سعيود، أعطى تعليمات إلى كافة المسؤولين المعنيين لتهيئة المنطقة الصناعية طفراوي والحرص اللازم على إتمام الأشغال بالمعايير المطلوبة لوضعها تحت تصرف الشركاء الاستراتيجيين للجزائر، خاصة الشركة الساهرة على مشروع “فيات”، الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، لتمكين المواطن الجزائري والمؤسسات الاقتصادية باقتناء سيارات بالمعايير العالمية، إضافة إلى الأهداف المرجوة من هذا المشروع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.