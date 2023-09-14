والي وهران يكرّم أئمة الولاية (صور)

أشرف والي وهران السعيد سعيود يوم الخميس، بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، على تكريم عدد من الأئمة، بمناسبة اليوم الوطني للإمام المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام.

وحسب ما ذكره بيان للولاية، فقد ألقى الوالي سعيود كلمة بالمناسبة، أكد فيها “دور الأئمة في تنوير المجتمع، والمحافظة على المرجعية الوطنية، تعزيزًا لمنهج الوسطية وصون الهوية الوطنية”.

كما نوّه والي وهران “بمكانة الإمام وقيمته في المنظومة الاجتماعية، ووقوفه متصديا لكل فكر دخيل”، على حدّ تعبيره.

وحظي بتكريم الوالي 87 إماما، من بينهم أئمة ساهموا في العمل التضامني خلال وباء كورونا، شهر رمضان الفضيل، كسوة العيد، وحملات التبرع بالدم.

كما تم تكريم الأئمة المحالين على التقاعد والمؤذنين، والموظفين المدمجين من القائمين بالإمامة، ومدرسي القرآن الكريم. إلى جانب الحاصلين على شهادة الماستر والدكتوراه، يوضح البيان.

ورسّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تاريخ 15 سبتمبر يوما وطنيا للأئمة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ سيدي محمد بلكبير. تقديرا لمقام الإمام ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي.