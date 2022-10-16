“واني بيك” يتوج في المهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية

وثائقي جزائري يصور معاناة الشعب الصحراوي من بطش الاستعمار المغربي

توج السبت، الفيلم الجزائري “واني بيك” لمخرجه رابح سليماني بالجائزة الكبرى في فعاليات المهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية في دورته 17 تحت شعار “لننهي الاستعمار من الصحراء الغربية” التي عرفت مشاركة العديد من السينمائيين والمخرجين والمنتجين من 20 دولة.

ويتناول الوثائقي “واني بيك” حياة مجموعة من الطلبة بمدرسة للسينما بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، قاموا بتصوير فيلم وثائقي حول الجدار الملقب بـ “جدار العار”، الذي قسم أراضي الصحراء الغربية وتسبب في شتات شعبها، وذلك من خلال مشروع التخرج الخاص بهم، كما يبرز العمل تلك المآسي التي خلفها هذا الجدار مع مرور السنوات، حيث صور شهادات لصحراويين فقدوا أقاربهم وذويهم بسبب الألغام المتراصة على طوله، التي سببت لهم عاهات دائمة، كما يستعرض الفيلم تهجير وطرد الصحراويين من أراضيهم الأصلية في المناطق المحتلة، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الدور الهام للمرأة الصحراوية في الكفاح ضد المحتل المغربي بمختلف أشكال القمع والاضطهاد والاعتداءات اليومية، مثلما حدث للناشطة المناضلة عن حقوق الإنسان، سلطانة خية، وأختها الواعرة، كما يصور الفيلم عزيمة وإصرار الشعب الصحراوي المتواصل للتحرر رغم جرائم المحتل التي تسبب فيها منذ أزيد من 40 عاما.

للإشارة، تم إنتاج الفيلم الوثائقي “واني بيك” من طرف المركز الجزائري لتطوير السينما والتلفزيون الجزائري ومؤسسة الإنتاج الخاصة “المروار”، وبدعم من صندوق الدعم “فداتيك” التابع لوزارة الثقافة والفنون، كما قدم عرضه الأول قبل أيام بالمركز الجزائري للسينما والسمعي بصري، قبل دخوله منافسات الدورة 17 للمهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية، الذي أجمع المشاركون فيه على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، داعين الوفود المشاركة إلى العمل على نقل الحقائق التي يعيشها الشعب الصحراوي إلى العالم، فيما اعتبر القائمون على التظاهرة كـ”مساحة للترفيه للأطفال وفضاء لتكوين الشباب الصحراوي في ميدان الفن السابع”، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المتضامنين عن طريق السينما باعتبارها سلاحا قويا لخدمة القضايا العادلة”. وهو ما تم تجسيده من خلال شعار المهرجان “لننهي الاستعمار من الصحراء الغربية” كتأكيد على صمود الشعب الصحراوي ونضاله من أجل تقرير مصيره.