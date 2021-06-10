.. وبات بن زيمة “شوشو” النظام الفرنسي!

انقلب الخطاب الرّسمي الفرنسي بـ 180 درجة، تجاه اللاعب الدولي كريم بن زيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “كريم بن زيمة يُمثّل شيئا ما. أوّلا، إنه بطل كروي عظيم. يُعتبر بن زيمة بِالنسبة لِكثير من المهاجرين والمقيمين بِفرنسا نموذجا للنجاح. لقد نضج بن زيمة، وأنا جدّ سعيد لِعودته إلى منتخب فرنسا. أعتقد أن الناخب الوطني (ديدييه ديشان) أحسن الاختيار بِجلب بن زيمة (إلى بطولة أمم أوروبا)، وهو أمر يهمّ منتخب فرنسا بِالدرجة الأولى، وقرار رمزي للأمّة”.

جاء ذلك في مقابلة إعلامية أدلى بها إيمانويل ماكرون إلى القناة التلفزيونية الفرنسية “بي آف آم تي في”.

وإلى وقت قريب، كان بن زيمة “مغضوبا عليه”، حيث أُبعد عن صفوف منتخب فرنسا في خريف 2015، بِسبب “قضية فالبوينا”.

وضغط مُتطرّفون ينشطون في الحقل السياسي الفرنسي بِقوّة على اتحاد الكرة المحلي، لِتطبيق هذه العقوبة ضد بن زيمة. وكان في طليعتهم الوزير الأوّل مانويل فالس، ووزيره للرياضة باتريك كانير، وحزب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني وفقا للتسمية الحالية).

وفجأة، تحوّل كريم بن زيمة إلى “شوشو” النظام الفرنسي، وأبواقه الإعلامية، بل حتى الرسّامين السّاخرين انضمّوا إلى الجوقة! حيث نشرت صحيفة “ليكيب” في أحدث عدد لها رسما يُظهر رئيس اتحاد الكرة المحلي يطلب من شركة العتاد واللباس الرياضيَين الأمريكية “نايكي”، بِتفصيل المزيد والمزيد من أقمصة بن زيمة، إنعاشا للخزينة، خاصة وأن الطلب عليها اشتعل!

ويُخطّط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لِخلافة نفسه (عهدة ثانية)، في انتخابات تُجرى بين أفريل إلى ماي 2022. بينما يستعدّ كريم بن زيمة ومنتخب فرنسا لِخوض بطولة أمم أوروبا، التي تُعطى إشارة انطلاقها هذا الجمعة، ويُسدل ستارها في الـ 11 من جويلية المقبل. ضمن فوج صعب يضمّ ألمانيا والبرتغال والمجر.