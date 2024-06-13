وثائق مسرّبة تكشف علاقات مريبة لإيلون ماسك مع موظفات “سبيس إكس”!

كشفت وثائق جديدة مسرّبة علاقات خفية ومريبة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع موظفات عملن لديه في شركة “سبيس إكس”.

وبحسب الوثائق التي استعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد كان من بين النساء اللواتي تورطن مع ماسك امرأة جاءت كمتدربة عندما كانت لاتزال في الجامعة، ومارست لاحقاً دوراً رفيع المستوى كموظفة عام 2017.

وأضافت أن العديد من الموظفات في شركة صناعة الصواريخ أبلغن بأن ماسك، أظهر لهن قدرا غير عادي من الاهتمام أو طاردهن، ومنهن من قدم لهن مغريات لإقامة علاقة معهن.

في ذات السياق، كشف المديرون التنفيذيون السابقون في الشركة، بالإضافة إلى موظفين مطرودين اشتكوا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في عام 2022، أن مجموعة رفيعة المستوى حول ماسك فشلت في تطبيق قواعد شركته الخاصة عليه، مما ساهم في ثقافة التمييز الجنسي والتحرش.