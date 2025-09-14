وثبات ونقلات في عديد المجالات.. الرئيس تبون مكّن للمرأة الجزائرية

وفق تقييم مكتب "مجلس الأمة" بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية:

أشاد مجلس الأمة بالأشواط والخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر، على ضوء العناية والاهتمام الشخصي المعبّر عنه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودعمه الجلي لمكانتها.

وأعرب مكتب مجلس الأمة، في بيان أصدره، الأحد، عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس، عزوز ناصري، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام، عن “فائق ارتياحه للأشواط والخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة، على ضوء العناية والاهتمام الشخصي المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودعمه الجلي لمكانة المرأة، وتأكيده على ضرورة ترقية أدوارها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الجزائر المنتصرة”.

وتابع المجلس، أن مقام المرأة في الجزائر ومنزلتها فضلا عن صورتها في الخطاب الوطني كرمز للتضحية والحرية، عرف “وثبات ونقلات شملت العديد من المجالات، وفي ذلك ترجمة ميدانية لإرادة الدولة وعزمها على تجسيد فضيلة المساواة بين الرجل والمرأة، ومبدأ المناصفة بين الجنسين باعتباره التزاما ومكسبا دستوريا يعكس الرؤية المتبصرة واسعة الأفق التي تنطلق من تبني مفاهيم التغيير المحلية التي تأخذ في الحسبان الهوية الوطنية والالتزامات الدولية”.

كما أبرز المكتب بأن هذه الجهود تترجم حرص الجزائر على الرفع من مكانة المرأة حيث وفرت لها “إطارا دستوريا وقانونيا متقدما ومنفتحا على التعاون الدولي والإقليمي، ومكنتها سياسيا، ودعمتها اجتماعيا واقتصاديا، مع العمل على إشراكها في التنمية الوطنية”.

وذكّر البيان بمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنت الجزائر طبعته الرابعة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، معتبرا أن هذا الحدث “بسط الطريق وفتح الباب أمام المرأة المستفيدة من مختلف أجهزة دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

وجدّد مجلس الأمة، من خلال مكتبه، مباركته ودعمه وتأييده لجميع الخطوات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، موضحا بأن الدولة الجزائرية “تشرئب إلى المزيد من المنعة والمُكنة والعلياء وسمو المقام ونفاذ الكلمة والمسابقة إلى معالي الأمور، من منطلق يقينها بأن التنافس بين الأُمم يعد أعظم باعث على بلوغ أقصى درجات الكمال في جميع لوازم الحياة”، كما يبرز بأن تحصيل الغايات واستجلابها “لطالما ارتبط بمدى وعي المكونات الوطنية وببصيرة الجزائريات والجزائريين”.