وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل عبر الأرضية الرقمية

74 ألف طالب شغل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.. بن طالب:

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل بالنسبة لطالبي العمل سيتم مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة.

وفي رده على أسئلة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس بالجزائر العاصمة، أوضح الوزير أن “استخراج وثيقة التسجيل يتم حاليا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل مكان إقامة طالب العمل، على أن يتم استخراجها مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة”.

وأبرز الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل “تعتمد على عصرنة هياكلها من خلال تطوير منظومة الإعلام الآلي وخدمات التسجيل عن بعد، حيث تمكن هذه الخدمة طالبي العمل والمستخدمين من الدخول الى المواقع الإلكترونية للوكالة قصد التسجيل أو ايداع عروض العمل وكذا متابعة عروض الشغل المتوفرة، بالإضافة إلى تعميم استعمال النظام المعلوماتي (الوسيط) الذي يسمح لطالبي العمل والمستخدمين معا بالاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الهياكل المحلية للتشغيل”.

وفي هذا الشأن، أشار بن طالب إلى أنه تم تسجيل أزيد من 74 ألف طالب شغل عن طريق الخدمة عن بعد عبر نظام الوسيط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (جوان، جويلية، أوت).

وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل أنشأت منصة رقمية خاصة بمنحة البطالة لتمكين الشباب الراغبين في الحصول على هذه المنحة من التسجيل منذ 25 فيفري2022، ومعالجة الطلبات بطريقة آنية، مضيفا أن عدد المستفيدين من هذه المنحة فاق مليوني مستفيد في أوت 2023.

وبخصوص جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ذكر الوزير بأنه تم إدماج أزيد من 541 ألف مستفيد في مناصب عمل قارة، من بينهم 321.503 مستفيد على مستوى القطاع الإداري، مضيفا أن العملية لازالت متواصلة إلى غاية 31 ديسمبر القادم تاريخ الآجال المحددة”.