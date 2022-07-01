وثيقة المخزن لا أثر لها على موقع اللجنة الدولية

زوّرها للتشويش على ألعاب المتوسط بوهران

يُفرد إعلام النظام المغربي مساحة كبيرة لدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران منذ انطلاقها، من خلال التضليل ونشر الأخبار الكاذبة حول الحدث الرياضي الهامّ، ووصلت هذه الحملة خلال الأيام الأخيرة حد الجنون بالاستعانة بصور مركبة وفيديوهات من الأرشيف ووثائق مزورة.

تداول إعلام النظام المغربي على نطاق واسع وثيقة مزورة منسوبة للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، يدعي ناشروها أنها توبيخ منها للجنة ألعاب وهران.

وتجرأ إعلام النظام المغربي هذه المرة، على نشر رسالة مزورة منسوبة للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، ضمن مسلسل حملته الشرسة ضد الجزائر، الذي يتواصل حاليا عبر التشويش على ألعاب وهران.

وخلافا لما تم الترويج له، وبالرجوع إلى موقع اللجنة التنفيذية لألعاب البحر المتوسط، تبين أنه لا أثر للرسالة أو البيان المزعوم، بل هناك مقال يشيد بالتنظيم والحفل الافتتاحي.

ومن غير المعقول، أيضا أن تقوم اللجنة الدولية بإرسال بيان أو رسالة للصحافة المغربية، في حين أنه من المفروض أن يكون السبق للصحافة الدولية والجزائرية على وجه الخصوص.

كما أن محافظة الألعاب المتوسطية، لم تنشر أي وثيقة تنفي وصول مراسلة من اللجنة الدولية.

ونشر الإعلامي الجزائري، مولود صياد، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، ملاحظات تبين أن البيان مفبرك وبطريقة رديئة، مشيرا إلى أن الصحافة المغربية لم تستقر على نسخة واحدة، موضحا أن النسخة التي نشرها موقع “هبة سبور” غير تلك التي نشرها مرصد الرياضة المغربية.

ويبدو أن إعلام النظام المغربي، لم يعد لديه الوقت الكافي للتأكد من صحة الأخبار والفيديوهات المنتقدة لكل ما هو جزائري، فيشرع فورا في نشرها وتنزيلها عبر مختلف مواقعه وهو ما حدث مع البيان المفبرك.

وهو ما أشار إليه الإعلامي الجزائري في منشوره، مؤكد أن “الوثيقة التي نشرها موقع “هبة سبور” مؤرخة في 26 جوان، بينما الوثيقة التي نشرها مرصد الرياضة المغربية مؤرخة في 27 جوان.

كما أوضح أن الفقرة الأولى من الوثيقة التي نشرتها “هبة سبور”، تحوي كلمات أكثر من الوثيقة التي نشرها مرصد الصحافة المغربية.

وتابع بالقول أن “البيان أو الوثيقة لا يوجد لها أثر في الإعلام العالمي سوى الصحافة المغربية رغم أنها كتبت بلهجة صارمة وصادمة جدا، ويستحيل ألا تصل إلى الصحافة العالمية، بينما تم تداولها بسرعة البرق في الصحافة المغربية”.