وثيقة متداولة بشأن منحة السفر تثير الجدل.. ووزارة المالية توضح

فندت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها “وثيقة مزورة”، ولم تصدر عن أي من مصالحها، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

وأكدت أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها يتم نشرها حصريا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم تداول أو إعادة نشر الوثائق والأخبار غير الموثقة، محذرة من مخاطر الإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام.

وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في إعداد أو نشر أو ترويج وثائق مزورة تمس بمصداقية مؤسسات الدولة أو تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وجاء توضيح المالية عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وثيقة أثارت جدلا واسعا، زعمت أن الوزارة تدرس مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.

وأضافت أن وزارة المالية تتابع انشغالات المواطنين بشأن الإجراءات الجديدة، وتعمل على دراسة إمكانية العودة إلى النظام السابق في حال تبين أن التدابير الحالية لا تحقق المصلحة العامة أو تتسبب في عراقيل، مع الإعلان عن أي قرار عبر القنوات الرسمية.