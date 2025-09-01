وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

خلال اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية

شدد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بأهمية توفير وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي 2025 – 2026، مؤكدا على ضرورة استكمال كافة التدابير المتعلقة بالمطاعم والنقل المدرسي وتجهيز المؤسسات بأجهزة التدفئة في المناطق الريفية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فإن اللقاء الذي جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى جانب إطارات الدولة على المستويين المركزي والمحلي هدف إلى متابعة التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي، إضافة إلى الاستعداد لموسمي الخريف والشتاء.

كما تناول الاجتماع محاور مرتبطة بوتيرة التنمية المحلية، والتكفل بانشغالات المواطنين، إلى جانب مناقشة سبل دعم حركية الاستثمار الاقتصادي على المستوى المحلي.

وأكد الوزير الأول بالنيابة أن الاجتماع الحكومي يشكل فرصة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، والوقوف عند مستوى التقدم المحقق في مختلف الملفات، مع استعراض التدابير المتخذة.

وشدد على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي 2025 – 2026، من خلال ضمان جاهزية أجهزة التدفئة في المناطق الريفية، وتهيئة المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، إضافة إلى توفير النقل المدرسي والمطاعم، مع الحرص على تقديم وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.

كما أشار الوزير إلى أهمية ضمان استقرار السوق خلال الدخول الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بالمنتجات واسعة الاستهلاك والأدوات المدرسية، داعيًا إلى تكثيف آليات الرقابة والتصدي لعمليات الغش.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية عبر تعزيز البنية التحتية، وتجنيد السلطات المحلية للمشاركة في حملات التنظيف.