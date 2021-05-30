وجبات غذائية إجباريّة لمترشحي “السانكيام” والمؤطرين

أكثر من 853 ألف تلميذ يجتازون شهادة الابتدائي الأربعاء

ألزمت وزارة التربية الوطنية رؤساء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية دورة جوان 2021، بضرورة توفير الوجبات الغذائية للمؤطرين طيلة فترة الإجراء وكذا لفائدة المترشحين، الذين سيجتازون امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام” الأربعاء المقبل ليوم واحد.

وطلبت الوزارة الوصية في تعليمة تذكيرية من مديري التربية للولايات عن طريق رؤساء مراكز الإجراء الموزعة عبر كامل التراب الوطني والبالغ عددها 19585 مركز اجراء، بضرورة الالتزام التام والصارم بتوفير الوجبات الغذائية الجاهزة للتلاميذ المرشحين لاجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف باسم “السانكيام”، دون إقصاء أي مترشح مهما كان السبب، مع التقيد الصارم بتطبيق مختلف البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والمصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي الوباء سواء عند الشروع في تحضير الوجبات الغذائية أو عند البدء في توزيعها على المعنيين، وذلك بغية حماية الأرواح وتجنب الإصابات وسطهم والتي عادة ما تحدث عند الاحتكاك.

كما دعت الوصاية أيضا من خلال مصالحها المختصة إلى ضرورة توفير الوجبات الغذائية الجاهزة لكافة مؤطري الامتحانات الثلاثة طيلة فترة الإجراء، والتي ستكون يوما بالنسبة لامتحان “السانكيام” وثلاثة أيام بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” وخمسة أيام بالنسبة لامتحان شهادة “البكالوريا“، الذي سيجرى في الفترة بين 20 و24 جوان المقبل بمشاركة أزيد من 731 ألف مترشحا على المستوى الوطني.