وجدت صعوبة في إقناع والدتي بالتنقل من قسنطينة إلى بارادو

جوفنتوس وروما يريدانه وأسهمه في ارتفاع، رامي بن سبعيني:

أصبح اللاعب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مثالا يقتدى به. كيف لا وهو الذي تنقل من قسنطينة إلى أكاديمية بارادو، متحديا كل الصعاب، ليتمكن من التألق والوصول إلى المستوى العالي، بداية بضمانه منصبا في تشكيلة مدرسة زطشي، ليتنقل بعدها إلى البطولة الفرنسية ثم الألمانية. وهو مرشح بقوة للعب في أقوى البطولات الكبيرة، على غرار البطولات الإسبانية والإنجليزية والإيطالية.. لكن، يبقى هدفه المشاركة في كأس العالم مع الخضر، في قطر، في الصائفة القادمة.

رسالتي إلى الشباب الجزائري… النجاح لن يأتي إلا بالعمل والمثابرة

وخلال إمضاء ابن مدينة قسنطينة على عقد كسفير لشركة أوريدو، حضرته الشروق العربي، قال الدولي الجزائري: “وجدت صعوبة كبيرة في إقناع والدتي باللعب في العاصمة ومغادرة مدينة قسنطينة، وما زالت والدتي تكلمني مرات عديدة يوميا، للاطمئنان على حالتي. لقد لعبت العائلة دورا كبيرا في مساعدتي على النجاح في الميدان الكروي، سواء الوالدة أم الوالد، وشقيقتي وحتى جدي- يقصد “حنشي صالح”- الذي كان حارسا دوليا في بداية السبعينيات”. وأضاف: “لقد حاول البعض مرات عديدة تحطيمي بالانتقادات الهدامة، ولكن تعاملت إيجابيا مع جميع التعليقات التي كانت ضدي… استعملت هذه الانتقادات مع أجل التضحية فوق أرضية الميدان، وتطوير نفسي. وهي ذات النصيحة التي أوجهها إلى جميع الشباب الجزائري الطموح”.

مضيفا: “تريدون الحقيقة، هناك رسالة أريد أن أوجهها إلى كل الشبان، وهي أن النجاح له وسيلة واحدة، وهي العمل والمثابرة.. فكما تلاحظون، لقد بدأت في قسنطينة، ثم بارادو، والبطولة الفرنسية، وأنا الآن في ألمانيا، كل هذا بشيء واحد وهو المثابرة والعمل الجاد”.

وتحدث الدولي الجزائري عن الهدف الذي يريد أن يحققه هذا الموسم: “الهدف الذي أريد تحقيقه، هو المحافظة على كأس إفريقيا، والتأهل لكأس العالم. غيابي عن المواجهتين أمام النيجر أثر فيّ كثيرا.. سأتدارك الأمر مستقبلا، بعد شفائي من الإصابة”.

واعتبر لاعب مونشنقلادباخ الألماني أن اختياره القميص رقم 25 مع فريقه الألماني يعود إلى كون هذا الرقم يرمز إلى مدينة قسنطينة، التي ينحدر منها، معتبرا أنه عند وصوله إلى ألمانيا، كان يريد رقما آخر، لكن، في الأخير، استقر على هذا الرقم، الذي اعتبره فأل خير عليه، مؤكدا أنه وجد راحته في هذا الفريق، واستطاع أن يتألق ويلعب أساسيا في فريق يملك ترسانة من اللاعبين.

علما أن مؤسسة متعامل الهاتف النقال “أوريدو” اختارت النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الذي يلعب لنادي بوروسيا مونشنقلادباخ سفيرا جديدا لها. وتم توقيع عقد الشراكة الجديدة من قبل المدير العام، السيد بسام يوسف أل إبراهيم، ورامي بن سبعيني، في حفل بهيج، حضره المدرب الوطني لمنتخب المحليين، عبد المجيد بوقرة. وبموجب هذه الشراكة، يصبح الدولي الجزائري سفيرا لعلامة أوريدو، وسيعمل على ترويج قيم الشركة لدى الشباب الجزائري…

عروض بالجملة… ومونشنقلادباخ يريد تحصينه

وفي سياق آخر، قالت مصادر صحفية إن فريق بوروسيا مونشنقلادباخ الألماني عمل كل ما في وسعه لتحصين اللاعب، بتمديد عقده مستقبلا، حيث ارتفعت أسهمه نظرا إلى المستويات القوية التي قدمها بشكل خاص خلال الموسم الماضي، ضمن منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث يريد فريقا جوفنتوس وروما الإيطاليين تدعيم صفوفهما بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر.

وأكدت صحيفة “بيلد” الرياضية الألمانية أن بطل ألمانيا في 5 مناسبات يستهدف تمديد عقد نجمه الجزائري، رامي بن سبعيني، الذي سينتهي في عام 2023، لفترة إضافية. ويخطط بوروسيا مونشنقلادباخ للرفع من الراتب السنوي، الذي يتحصل عليه اللاعب الذي يقدر بمبلغ 3.6 ملايين يورو، وفقا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، المختص بمتابعة كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وخاض بن سبعيني 61 مباراة مع ناديه، في مختلف المسابقات، سجل فيها 12 هدفا، وأهدى 5 تمريرات حاسمة، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 22 مليون يورو، في بورصة “ترانسفير ماركات.”