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رياضة

وجهة عوّار بدأت تتّضح

علي بهلولي
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وجهة عوّار بدأت تتّضح
ح.م

ترغب إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت في انتداب اللاعب الجزائري المُغترب حسام عوّار، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط متوّسط الميدان عوّار مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

واقترحت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت تسديد منحة لِعوّار قيمتها 5 ملايين أورو، وذلك عند إمضاء العقد، وأجرة سنوية بِمبلغ 3 ملايين أورو. استنادا إلى تغريدة للإعلامي بِالقناة الرياضية الألمانية “سبورت 1” باتريك بيرغر، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرها مساء الأربعاء. الذي أضاف أن المفاوضات ما زالت جارية، وأن عوّار يُصرّ على ترك ليون في الصيف المقبل، كما رفض عرضا قدّمته له إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتموقع فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ 6 ضمن لائحة ترتيب بطولة ألمانيا، قبل 12 جولة عن إسدال الستار. كما أنّه مُتأهّل إلى ربع نهائي الكأس المحلّية، وأيضا إلى ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ولو أنه خسر لقاء الذّهاب بِميدانه أمام نادي نابولي الإيطالي بـ (0-2)، في انتظار مواجهة العودة.

ويوجد حسام عوّار (24 سنة) ضمن لائحة اللاعبين الجزائريين المُغتربين المُرشّحين للالتحاق بِالمنتخب الوطني في المستقبل القريب. عِلما أنه خاض مباراة ودّية مع الفريق الفرنسي، ولوائح “الفيفا” تسمح له بِتغيير الجنسية الرّياضية، لِكونه لم يُشارك في مقابلة رسمية.

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