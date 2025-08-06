وجهة مثيرة للجدل لـ “شياخة”

اختار اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة وجهة مثيرة للجدل، وقد يُبعده ذلك عن صفوف المنتخب الوطني.

ويرتبط المهاجم شياخة (19 سنة) مع نادي كوبنهاغن بطل الدانمارك بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2029. لكن المدرب جاكوب نيستروب أخرجه من دائرة الحسابات التكتيكية.

وأعلنت إدارة نادي بولد كلوب مساء الأربعاء، عن جلب أمين شياخة بِصيغة الإعارة حتى الـ 30 من جوان 2026.

واللافت أن فريق بولد كلوب ينشط في بطولة الدانمارك للدرجة الثالثة.

ونقلت إدارة نادي كوبنهاغن على لسان شياخة قوله بعد اتّخاذ هذه الوجهة: “أنا سعيد بِهذه الفرصة، فهي تمنحني وقت لعب قيّم وخبرة على مستوى الفريق الأول. تركيزي على تطوير المستوى الفني يعني لي الكثير”.

وأضاف: “لقد شاهدت لاعبين آخرين في نادي كوبنهاغن يتطوّرون بشكل إيجابي من خلال فترات الإعارة، والآن جاء دوري. أريد أن أقدم كل ما لديّ في بولد كلوب، وأن أعود إلى نادي كوبنهاغن أفضل مما كنت عليه عندما غادرت”.

أما المدير الرياضي لِنادي كوبنهاغن سوني سميث نيلسن، فقال: “بِسبب المنافسة الشديدة، واجهنا صعوبة في منحه (شياخة) العدد اللازم من الدقائق، ولهذا السبب اخترنا إرساله إلى بولد كلوب، حيث يمكنه اكتساب الخبرة والنضج وتولّي دور أكثر مسؤولية. نتطلع إلى متابعة تطوّره عن كثب”.

وأشارت إدارة نادي كوبنهاغن إلى وجود بند في عقد الإعارة، يقضي بِإمكانية استعادة شياخة في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويكون أمين شياخة بِهذا القرار قد ابتعد عن صفوف “الخضر”، ونهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل، وأيضا كأس العالم (احتمال جد وارد) في جوان 2026.