وجوه جديدة في قيادة الصناعة المنجمية.. رضا بلحاج رئيسًا مديرا عاما بالنيابة لسونارام

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على مراسم تنصيب رضا بلحاج، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، رئيسا مديرا عاما بالنيابة لمجمع سونارام، خلفا لبلقاسم سلطاني، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات القطاع.

وأكد عرقاب في كلمته أمس الإثنين أن هذا التعيين يأتي في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات والمناجم، مشيرا إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به مجمع سونارام في تثمين واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، وتشجيع الاستثمار وترقية النشاط المنجمي.

وأبرز المشاريع الكبرى التي يشرف عليها المجمع، من بينها مشروع استغلال وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف، ومشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور بولاية بجاية، ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة ووادي الكبريت بولاية تبسة.

وأضاف الوزير أن تعيين رضا بلحاج، الذي يتمتع بخبرة وكفاءة مشهود بهما في الصناعة الحديدية والمنجمية، يعكس حرص الدولة على تمكين الكفاءات الوطنية من تسيير المؤسسات الاستراتيجية والمساهمة في تطويرها، مؤكدا دعمه الكامل له في مهامه الجديدة، ومواصلة مسار الإصلاح والعصرنة لتحسين أداء المجمع وتعزيز تنافسيته في السوقين الوطنية والدولية.

ويُعد مجمع سونارام من أهم الأقطاب الصناعية المنجمية في الجزائر، إذ يتولى مهمة تطوير واستغلال الثروات المعدنية وتثمينها، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع متعاملين وطنيين وأجانب، وإدماج التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج، فضلا عن تأهيل الكوادر البشرية من خلال فروعه التكوينية، لاسيما “سونارام التكوين” المتخصصة في إعداد الإطارات العاملة في المجال المنجمي.

كما توجه الوزير بالشكر إلى بلقاسم سلطاني على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة المجمع، متمنيا له التوفيق في مساره المهني.

ومن جانبه، أعرب رضا بلحاج عن امتنانه للثقة التي وُضعت فيه، مؤكدا التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجية المجمع وفق رؤية عصرية قائمة على تثمين الموارد المنجمية وتشجيع الابتكار والانفتاح على الشراكات الدولية ذات المنفعة المشتركة.

ويمتلك بلحاج مسارا مهنيا يمتد لأكثر من 25 سنة في مجالي الصناعة الحديدية والمنجمية، تقلد خلالها مناصب قيادية في مؤسسات وطنية كبرى مثل مجمع سIDER، وأرسيلور ميتال الجزائر، وفيرال، كما يحمل شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك تخصص أوتوماتيك من جامعة باجي مختار بعنابة، وماستر في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتسيير (INSIM).