“وحش بشري” يقتل جارته ويقطع جثتها إلى اشلاء!

تفاصيل مرعبة في جلسة محاكمته

تفاصيل صادمة كشفتها، الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، تخص جريمة قتل رافقتها أعمال بشعة واعتداء على كرامة النفس البشرية التي حرم الله قتلها وجعل القصاص عقوبة لها، كان فاعلها شخص في أواخر العقد الخامس من العمر، الذي قتل جارته الستينية، ثم نكل بجثتها وقطع الجسد إلى أشلاء، وألقى بها على حافة الطريق قبل أن يتم توقيفه من طرف الشرطة وهو في حالة تلبس.

ملابسات الجريمة التي ناقشتها المحكمة بجلسة علنية الثلاثاء، فزعت لها قلوب الحاضرين بقاعة المحاكمة واقشعرت لها أبدانهم نظرا لبشاعتها.

انطلقت التحريات بها من بلاغ تلقته مصالح الأمن لولاية الجزائر بخصوص وقوع جريمة قتل ببلدية المدنية راحت ضحيتها سيدة تجاوزت عامها الستين، وقد تم تقطيعها من طرف القاتل ورمي أجزاء من جسدها على حافة الطريق.

ولم تتغير تصريحات المتهم التي كان أدلى بها للتحقيق، وسرد مجددا أمام تشكيلة محكمة الجنايات ردا على اسئلة القاضي، معلومات تخص نمط حياته سابقا، قائلا أنه قضى 12 سنة في بريطانيا قبل أن يعود مؤخرا إلى أرض الوطن ويستقر في المدنية بالعاصمة، ونشط في تجارة البيض، كما أصيب بنوبات واضطرابات عقلية نتيجة ضغوط يعاني منها، وعن علاقته بالضحية، صرح المتهم أنها زبونة دائمة لمحله، إذ تعودت على اقتناء البيض من عنده، ولم يختلف معها يوما، معترفا بجريمته التي ظل يكرر أنه لم يكن بوعيه أثناء تنفيذها.