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وحيد خليلوزيتش ضحية سطو على منزله في فرنسا

الشروق أونلاين
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وحيد خليلوزيتش ضحية سطو على منزله في فرنسا
أرشيف
وحيد خليلوزيتش

تعرّض المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لكرة القدم وحيد خليلوزيتش، لعملية سطو على منزله في فرنسا، حسب ما ذكره صحفي محلي.

وقال صحفي قناة “أل سي إي” الفرنسية رافاييل مايوشون في تغريدة على تويتر، إن خليلوزيتش، كان غائبا عن منزله في إيفلين، ساعة وقوع السطو.

وذكر الصحفي المتخصّص في أخبار الجرائم، أن اللصوص الذين اقتحموا منزل وحيد، تمكنوا من سرقة خزنة تحتوي على جواهر ثمينة، ومبلغ مالي بقيمة 80 ألف يورو (نحو 1.1 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية).

وأشرف خليلوزيتش على تدريب المنتخب الوطني في الفترة ما بين 2011 و2014. وقد وصل مع الخضر إلى ثمن نهائي مونديال البرازيل 2014.

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