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رياضة

وداد بوفاريك ينتقل إلى هذا الملعب

الشروق الرياضي
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وداد بوفاريك ينتقل إلى هذا الملعب
ح.م
ملعب "الإخوة براكني".

ينتقل فريق وداد بوفاريك إلى ملعب آخر، لِاستقبال ضيوفه في مقابلات بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وكان الوداد يخوض المقابلات داخل القواعد بِملعبه “محمد رقاز”، لكن هذا الميدان يمرّ حاليا بِعملية ترميم.

وسيخوض فريق مدينة البرتقال مواجهته أمام الزّائر غالي معسكر بِملعب “الإخوة براكني” بِالبليدة، الولاية التي تنتمي إليها بلدية بوفاريك.

وتُقام فعّاليات هذه المباراة الجمعة المقبلة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر. لِحساب الجولة الـ 16 أو ضربة انطلاقة مرحلة الإيّاب.

ويحوز غالي معسكر 27 نقطة في الرّتبة الـ 3، ويتموقع وداد بوفاريك في المركز الـ 8 بِرصيد 18 نقطة.

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