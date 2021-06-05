وداد تلمسان في نصف النهائي

تأهّل فريق وداد تلمسان مساء السبت، إلى الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز وداد تلمسان بِواقع ركلات الترجيح (1-4) على مولودية و هران، وعقب انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المباراة، لِحساب ربع نهائي كأس الرابطة.

وأهدر صانع ألعاب مولودية وهران بن عمر ملال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 7.

وطرد حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف حارس المرمى أسامة يتيم حامي عرين “الحمراوة”، في الدقيقة الـ 115.

وسيلعب وداد تلمسان مباراة نصف النهائي مع المضيف فريق شبيبة القبائل، هذا الأربعاء انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساءً.