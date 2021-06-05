-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وداد تلمسان في نصف النهائي

علي بهلولي
  • 1197
  • 0
وداد تلمسان في نصف النهائي
وداد تلمسان (الأرشيف)

تأهّل فريق وداد تلمسان مساء السبت، إلى الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز وداد تلمسان بِواقع ركلات الترجيح (1-4) على مولودية و هران، وعقب انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المباراة، لِحساب ربع نهائي كأس الرابطة.

وأهدر صانع ألعاب مولودية وهران بن عمر ملال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 7.

وطرد حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف حارس المرمى أسامة يتيم حامي عرين “الحمراوة”، في الدقيقة الـ 115.

وسيلعب وداد تلمسان مباراة نصف النهائي مع المضيف فريق شبيبة القبائل، هذا الأربعاء انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

مقالات ذات صلة
مدرب تونس يرفع “التحدي” ويهدد بوقف “زحف” بلماضي

مدرب تونس يرفع “التحدي” ويهدد بوقف “زحف” بلماضي

بلماضي يُخرج “شجعانه”!

بلماضي يُخرج “شجعانه”!

امتحان جدي للخضر أمام نسور مالي

امتحان جدي للخضر أمام نسور مالي

استدعاء 33 لاعبا بورنديا لِمواجهة محليي “الخضر”

استدعاء 33 لاعبا بورنديا لِمواجهة محليي “الخضر”

“نطمح إلى الفوز على الجزائر لتحسين مركزنا ضمن أفضل عشرين منتخبا في العالم”

“نطمح إلى الفوز على الجزائر لتحسين مركزنا ضمن أفضل عشرين منتخبا في العالم”

“الكاف” تحذر الشبيبة من تواجد الأنصار في المدرجات في لقاء الإياب

“الكاف” تحذر الشبيبة من تواجد الأنصار في المدرجات في لقاء الإياب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد