وداد تلمسان وسريع غليزان “في خطر”

يتّجه فريقا وداد تلمسان وسريع غليزان نحو توديع حظيرة النّخبة، بينما تورّط وفاق سطيف في ثاني خسارة له على التوالي.

ولُعبت مساء السبت خمس مقابلات، من الجولة الـ 23 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

ومُني وداد تلمسان بِخامس خسارة له على التوالي، كانت الأخيرة منها أمام المضيف أولمبي المدية. لِيغرق في طوفان أسفل جدول الترتيب.

وللمرّة العاشرة تواليا، يفشل سريع غليزان ثاني – متذيّلي لائحة الترتيب – في حصد نقاط الفوز، بعد خسارته بِرباعية نظيفة خارج القواعد أمام شباب قسنطينة.

وسقط وفاق سطيف في فخّ الهزيمة لِثاني مرّة على التوالي في البطولة، بعد أن استسلم للزائر نجم مقرة. أمّا اتحاد العاصمة، فسجّل رابع تعادل له تواليا والعاشر في البطولة، بعد أن اقتسم الزاد مع ضيفه هلال شلغوم العيد. في حين يبحث أمل الأربعاء وضيفه فريق مولودية وهران عن الانتصار، بعد أربع مقابلات لهما بِلا فوز ولا خسارة.

وتألّق اللاعب أكرم دمان مهاجم نجم مقرة في هذه الجولة، بِتوقيعه ثنائية في مرمى فريق “النّسر الأسود”. رافعا غلّته إلى 4 أهداف.

وتُجرى المقابلات الأربع المتبقّية مساءَي الأحد والإثنين المقبلَين.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ا.العاصمة 1 – ه.شلغوم العيد 1

ش.قسنطينة 4 – س.غليزان 0

و.سطيف 0 – ن.مقرة 2

أ.الأربعاء 1 – م.وهران 1

أ.المدية 1 – و.تلمسان 0

وتشكّل جدول الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 45ن (ناقص 3 مقابلات)

2- م.الجزائر 40 ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 39ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ن.البارادو 39ن (ناقص مقابلة)

5- ا.العاصمة 37ن

6- ش.قسنطينة 37ن

7- ش.القبائل 36ن (ناقص مقابلتَين)

8- و.سطيف 34ن (ناقص مقابلتَين)

9- ا.بسكرة 33ن (ناقص مقابلة)

10- ج.الشلف 30ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 29ن

12- أ.الأربعاء 27ن

13- م.وهران 24ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 24ن (ناقص مقابلة)

15- أ.المدية 20ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 18ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 16ن

18- و.تلمسان 10ن