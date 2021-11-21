وداعاً نجمة ريا و سكينة.. وفاة النجمة المصرية سهير البابلي

توفيت امس الاحد الفنانة سهير البابلى عن عمر يناهز 86عاما بعد صراع مع المرض ,وكانت سهير البابلي, قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: “مدرسة المشاغبين”، و”شمشون وجليلة”، و”سليمان الحلبي”، و”نرجس”، و”ريا وسكينة”، و”على الرصيف”، و”نص أنا ونص أنت”، و”الدخول بالملابس الرسمية”، و”عطية الإرهابية”، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها “عش المجانين”، و”بكيزة وزغلول”، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية.

هذا وشيعت الجنازة اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وداعاً سهير البابلي انا لله وانا اليه راجعون اللهم يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعلها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

هذا ونعدكم بوقفة خاصة عن الراحلة ومشوراها الفني والعديد من الاسرار والصور تنشر لاول مرة على الشروق العربي.