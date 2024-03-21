ودية الجزائر وبوليفيا.. مخطط خاص لنقل المناصرين إلى ملعب نيلسون مانديلا

ستنطلق عملية نقل المناصرين إلى ملعب نيلسون مانديلا لمتابعة لقاء “الخضر” وبوليفيا، في حدود الساعة السابعة ونصف من أمسية الجمعة.

وحدّدت مصالح ولاية الجزائر 10 مواقع لعملية نقل المناصرين، مع مبلغ 100 دينار جزائري لعملية التنقل ذهابا وإيابا.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره البوليفي سهرة الجمعة، بداية من الساعة العاشرة ، بملعب نيلسون مانديلا، في إطار الدورة الودية التي تحتضنها الجزائر، وتحضيرا لخوض الجولة القادمة من تصفيات كأس العالم 2026 عن القارة الإفريقية.