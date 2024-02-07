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رياضة

ودية جديدة للأهلي المصري استعدادا لشباب بلوزداد

عمر سلامي
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ودية جديدة للأهلي المصري استعدادا لشباب بلوزداد
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لقطة من مباراة الجولة الثالثة بين الأهلي وشباب بلوزداد

يواصل نادي الأهلي المصري تحضيراته، حيث من المقرر أن يخوض مباراة ودية السبت المقبل، قبل التنقل إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

ولم يتم الكشف بعد عن منافس الأهلي في المباراة الودية، التي سيعتد خلالها مدرب الأهلي مارسيل كولر على العناصر الأساسية.

وخاض الأهلي المصري تربصا بالإمارات لعب خلاله وديتين، قبل أن يعود للقاهرة لخوض التدريبات، حيث خاص مباراة ودية أمام سموحة وفاز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويتنقل الأهلي، الثلاثاء القادم، إلى الجزائر تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد.

ويستقبل شباب بلوزداد، الأهلي المصري يوم 16 فيفري الجاري، بداية من الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بالقاهرة في إطار الجولة الثالثة، على نتيجة التعادل السلبي.

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