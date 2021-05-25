ودية موريتانيا: بلايلي وبونجاح وقديورة وبلعمري أول الملتحقين ومجادل المفاجأة

شّرع لاعبوا المنتخب الوطني في الالتحاق بمركز سيدي موسى باكرا، رغم أن الناخب الوطني كان قد حدد يوم 29 ماي القادم، موعدا لبداية التربص التحضيري المغلق.

وسيدوم التربص إلى غاية 12 جوان القادم، يتخلله لعب زملاء الحارس مبولحي ثلاث مباريات ودية أمام كل من موريتانيا 03 جوان، مالي 06 جوان بالبليدة، وأمام تونس يوم 11 جوان بعاصمة هذه الأخيرة.

وقد كان كل من بغداد بونجاح، يوسف بلالي، سفيان فغولي، ومدافع “ليون” الفرنسي بلعمري أول الواصلين إلى مركز سيدي موسى، مما يؤكد حرصهم على التحضير بجدية لتربصهم القادم، رغم ودية المباريات التي سيلعبونها.

مجادل المفاجأة ويلتحق بسيدي موسى

كما عرّف مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، التحاق حارس أولمبي المدية عبد الرحمان مجادل، بتربص المنتخب الوطني بعد أدائه الطيب رفقة فريقه منذ بداية الموسم الحالي، حيث كان ابن مدينة معسكر من بين أول الواصلين للتربص، عقب تلقيه لدعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، والتواجد ضمن القائمة الموسعة التي استدعاها الطاقم الفني للخضر، تحسبا للتباري وديا أمام كل من موريتانيا، مالي، وأخيرا المنتخب التونسي الشقيق.

يذكر فقط أن مجادل صاحب 22 سنة، يؤدي موسما رائعا مع أولمبي المدية، جعله يستحق نيل ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي.