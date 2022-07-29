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رياضة

ودّية للمنتخب الوطني الأولمبي

علي بهلولي
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ودّية للمنتخب الوطني الأولمبي
ح.م
المنتخب الوطني الأولمبي في ماي 2022.

يتبارى المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم مع نادي اتحاد العاصمة، ودّيا مساء هذا السبت.

وتُجرى هذه المباراة بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً.

ويستعدّ تلاميذ الناخب الوطني نور الدين ولد علي لِألعاب التضامن الإسلامي، المُقرّر تنظيمها بِمدينة قونية التركية، ما بين الـ 9 والـ 18 من أوت المقبل.

وخلال هذه الألعاب، يُواجه المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة، كلّا من: تركيا والسنيغال والكاميرون.

وبِالمقابل، يشرع فريق اتحاد العاصمة بداية من الإثنين المقبل، في معسكر إعدادي بِمدينة أنطاليا التركية، يدوم أسبوعَين تحضيرا للموسم الجديد.

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