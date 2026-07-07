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رياضة

ودّيتان لإناث “الخضر”

الشروق الرياضي
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ودّيتان لإناث “الخضر”

يخوض المنتخب الوطني الجزائري النسوي لِكرة القدم مقابلتَيتن ودّيتَين مع نظيره الزامبي، ضمن إطار استعدادات الفريقَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026 لِهذه الفئة.

وتُجرى المقابلتان بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، في الـ 19 والـ 22 من جويلية الحالي، انطلاقا من الساعة السابعة والسادسة مساءً، على التوالي.

وقبل ذلك صبيحة الإثنين، انطلق تربص فريق المدرب فريد بن ستيتي، بعد أن استدعى 26 لاعبة.

ويُقام “الكان” النسوي بِبلاد مراكش، في فترة ما بين الـ 26 من جويلية الحالي والـ 16 من أوت المقبل.

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