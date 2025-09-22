ودّيتان للمنتخب المحلي مع فلسطين

يخوض المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مقابلتَين ودّيتَين مع شقيقه الفلسطيني، في أكتوبر المقبل.

وإذا كان اتحاد الكرة الجزائري قد برمج هاتَين المقابلتَين خصّيصا للمنتخب المحلّي، فإن فلسطين ستحضر بِفريق الأكابر.

وتُقام المواجهتان بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، في الـ 9 من أكتوبر المقبل (سا: 20.30) والـ 13 من نفس الشهر (سا: 16.00).

ويستعدّ رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة، للدفاع عن اللقب العربي بِقطر، في فترة ما بين الـ 1 والـ 21 من ديسمبر المقبل.

وقبل ذلك، يدخل المنتخب المحلي في تربّص بِعنابة في السادس من أكتوبر المقبل.

وبِالمُقابل، سيُواجه أكابر فلسطين المنتخب الليبي شهر نوفمبر المقبل، في مواجهة فاصلة من أجل التأهّل لِكأس العرب 2025.

وكانت مشاركة منتخب فلسطين قد تجمّدت في الدور الثالث لِتصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا، منتصف شهر جوان الماضي. حيث تموقع خامسا من أصل 6 فرق، في الفوج الثاني.