-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ودّيتان للمنتخب المحلي مع فلسطين

الشروق الرياضي
  • 243
  • 0
ودّيتان للمنتخب المحلي مع فلسطين

يخوض المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مقابلتَين ودّيتَين مع شقيقه الفلسطيني، في أكتوبر المقبل.

وإذا كان اتحاد الكرة الجزائري قد برمج هاتَين المقابلتَين خصّيصا للمنتخب المحلّي، فإن فلسطين ستحضر بِفريق الأكابر.

وتُقام المواجهتان بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، في الـ 9 من أكتوبر المقبل (سا: 20.30) والـ 13 من نفس الشهر (سا: 16.00).

ويستعدّ رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة، للدفاع عن اللقب العربي بِقطر، في فترة ما بين الـ 1 والـ 21 من ديسمبر المقبل.

وقبل ذلك، يدخل المنتخب المحلي في تربّص بِعنابة في السادس من أكتوبر المقبل.

وبِالمُقابل، سيُواجه أكابر فلسطين المنتخب الليبي شهر نوفمبر المقبل، في مواجهة فاصلة من أجل التأهّل لِكأس العرب 2025.

وكانت مشاركة منتخب فلسطين قد تجمّدت في الدور الثالث لِتصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا، منتصف شهر جوان الماضي. حيث تموقع خامسا من أصل 6 فرق، في الفوج الثاني.

مقالات ذات صلة
الحارس زيدان يتعادل

الحارس زيدان يتعادل

الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

لوكا زيدان مشروع “الخضر” تأجل خمس سنوات وتحقق في الوقت المناسب

لوكا زيدان مشروع “الخضر” تأجل خمس سنوات وتحقق في الوقت المناسب

“الفيفا” يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

“الفيفا” يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

نادي السد يعلن عن إصابة يوسف عطال

نادي السد يعلن عن إصابة يوسف عطال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد