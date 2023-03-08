-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروق العربي
الافتتاحية

وردة لكل امرأة

ياسين فضيل
  • 52
  • 0
وردة لكل امرأة

لسنا هنا لنوزع الورود، ونحكم على الناس، بأن هذا صالح والآخر غير ذلك.. لكن الحال والمقام، يوجب علينا أن نرفع القبعة للمرأة، التي حمت صغارها من البرد القارس، وزوجها عنها غائب يكابد الليل الطويل، حراسة للحدود أو عملا ليليا، من أجل لقمة العيش، والظهور بمظهر المكافح حلالا طيبا..

نعم.. تحية لهذه الفئة من النساء، اللائي يتعرضن للسع واللفع، من قبل القريب والبعيد.. إنه الجهاد بعينه.. كما نرفع القبعة للنساء اللائي جاهدن خلال الاستعمار الفرنسي لأرضنا، بجانب الرجل. فهناك من حملت السلاح وقاتلت حتى قتلت واستشهدت.. وهناك من أسعفت الجرحى من المجاهدين الجزائريين، الذين أصيبوا في المعركة.. كما نعرج على طائفة من النساء المعلمات، اللاتي أسهمن في تعليم الصغار والكبار، مرورا بكل مراحل التعليم الدراسي، بدءا بالتحضيري والابتدائي، مرورا بالمتوسط والثانوي، ووقوفا عند التعليم العالي والبحث العلمي في جامعاتنا ومعاهدنا الكبرى..

ظلت هذه المحطات كلها ببصمات نساء جزائريات، أثبتن قوتهن وأحقيتهن في مناصب الشغل.

دون أن ننسى قطاع العدالة..

فالمرأة أصبحت قاضية ومحامية ووكيل جمهورية، ونائبا بمجلس الشعب ومجلس القضاء..

ولا يمكن أن نذكر هنا المرأة الجزائرية، ونعدد القطاعات التي تعمل بها، دون أن نقف وقفة إجلال وإكبار للصحفية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، سواء في الجريدة أم المجلة أم الإذاعة أم المواقع والمنتديات أم التلفزيون.. بحق، نرفع لهن قبعة الاحترام والتقدير، وبخاصة عاملات مجمع الشروق، كل واحدة نهديها وردة أمل.. وكل أيامكن ورود.

مقالات ذات صلة
نساء تجاوزن هيمنة الرجل وأصبحن رائدات

نساء تجاوزن هيمنة الرجل وأصبحن رائدات

ماذا يهديك زوجك في الثامن مارس بمناسبة عيد المرأة؟

ماذا يهديك زوجك في الثامن مارس بمناسبة عيد المرأة؟

نساء أصبحن طرفا مؤثرا وأخريات لا يعرفن عيدهن

نساء أصبحن طرفا مؤثرا وأخريات لا يعرفن عيدهن

التصدير أولوية ليس للعلامة فحسب بل للثقافة الجزائرية كذلك

التصدير أولوية ليس للعلامة فحسب بل للثقافة الجزائرية كذلك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد