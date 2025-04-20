ورشات تفاعلية لتحفيز المواطنين على الكشف المبكر عن الأمراض

منها اعتلال الشبكية وسكري الحمل

مع تزايد المخاوف من ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الجزائريين، بات من الضروري التجنّد من خلال نشاطات تحسيسية، من قبل مختصين وخبراء تهدف لرفع الغطاء عن أمراض تتسلل في صمت وتكتشف غالبا من قبل أصحابها بعد فوات الأوان، وفي إطار ذلك نظمت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر برامج خاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة على غرار السكري، ارتفاع ضغط الدم والسمنة، تتضمن فحوصات مجانية للمواطنين، وتقديم نصائح حول الطبخ الصحي.

الحملة التي انطلقت بتاريخ 12 أفريل الجاري وتتواصل إلى غاية 26 من نفس الشهر، جاءت في إطار جهود جمعية “أسيبا” لتعزيز الصحة العمومية، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكّر عن مختلف الأمراض التي تحتاج إلى نمط غذائي صحي ومتوازن، الحملة حسب ما كشفته ممثلة الجمعية بوعزة بثينة لـ”الشروق” عبارة عن ورشات تفاعلية ميدانية ينشطها شباب وطلبة تهدف إلى نشر ثقافة وقائية لدى المواطنين، وتحفيزهم على الكشف المبكّر، واعتماد نمط حياة صحي، يتضمن جملة من النصائح منها اعتماد الغذاء المتوازن والنشاط البدني، ومتابعة الحالة الصحية عن طريق إجراء تحاليل طبية دورية لتدارك الأمراض قبل تفاقمها في حالة وجود إصابة.

وحسب المتحدثة، فقد تم تخصيص أماكن عمومية لتنظيم الأيام التحسيسية ونقاط عبور تتميز بحركية نشطة على غرار المراكز التجارية ومحطات النقل وغيرها من الأماكن التي تشهد توافد المواطنين على مدار اليوم، إلى جانب الصيدليات والجامعات، أين يتم خلالها تقديم فحوصات مجانية ونصائح صحية مباشرة للزوار، وهو ما لقي إقبالا واسعا من المواطنين، ومنحهم الفرصة للمشاركة في مختلف النشاطات الرياضية مع الاستفادة من ورشات تفاعلية في التداوي بالأعشاب، التغذية المتوازنة، ونصائح حول أمراض الجهاز الهضمي.

وأكدت بوعزة، أن الحملة تسعى إلى كسر الصمت حول أمراض تتطور في صمت قبل أن تسبّب مضاعفات خطيرة، على غرار القدم السكرية، الاعتلال العصبي واعتلال الشبكية، كما تم التطرق إلى أنواع أقل شهرة مثل سكري الحمل والسكري الكاذب، وكشفت المتحدثة عن إقبال واسع للمواطنين الذين اعترفوا بجهلهم لمخاطر هذه الأمراض والنصائح التي يفترض إتباعها، خصوصا بعد صيام رمضان وأيام شوال، وهي فترة تتغير فيها العادات الغذائية بشكل واضح.

ولم تغفل الحملة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من وصفات غير صحية وترويج للأكل بشراهة، حيث حرص الفريق المنظم، بدعم من ناشطين ومختصين، على تقديم بدائل صحية للحلويات، وتوجيه العائلات نحو نظام غذائي متوازن، من خلال حصص للطبخ مباشرة مع المواطنين التي أقيمت بمشاركة الطباخين والمختصين في التغذية، بالإضافة إلى التطرق عبر ندوات علمية حول السكري، السكتة الدماغية والدماغ، المضاعفات القلبية لارتفاع الضغط، وبثها بمحتوى علمي مبسط حتى يتمكن من فهم مضمونها مختلف شرائح المجتمع.