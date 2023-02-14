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المدير العام يؤكد على خارطة طريق وتوحيد طريقة التعامل

ورشات وطنية للاتصال المؤسساتي في ترقية الخدمات الجامعية

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ورشات وطنية للاتصال المؤسساتي في ترقية الخدمات الجامعية
ح.م

أبرز مشاركون في الورشات الوطنية للاتصال المؤسساتي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية الاتصال المؤسساتي في تسيير وترقية الخدمات الجامعية من خلال مرافقة الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المشاركون من أساتذة جامعيين وباحثين أن الورشات الوطنية للاتصال المؤسساتي، التي نظمها الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بالتنسيق مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية، تحت شعار “الاتصال المؤسساتي: رهان استراتيجي لتسيير المؤسسات”، على أهمية الاتصال المؤسساتي في تسيير المؤسسات الجامعية، لاسيما ما تعلق بالخدمات الجامعية.
وفي هذا الصدد، ثمنت ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آسيا صحراوي، تكوين المكلفين بالإعلام على مستوى الخدمات الجامعية قصد “تعزيز وتطوير أدائهم الاتصالي والإعلامي مع المحيط الخارجي”.
من جهته، تطرق المكلف بتسيير شؤون الديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيصل هنين، الى أهمية مثل هذه الأيام التكوينية من أجل الخروج –كما قال—بـ”خارطة طريق واضحة وتوحيد طريقة التعامل في مجال الخدمات المقدمة على مستوى 66 مديرية خدمات جامعية عبر الوطن”.
في مداخلة له، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، قديري مصباح، ان اختيار الاتصال المؤسساتي كمحور لهذه الورشات الوطنية يأتي بالنظر الى “أهميته القصوى، باعتباره العمود الفقري لنجاح أي مؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين صورتها وتسويق خدماتها أو منتوجاتها على أحسن وجه”.
وفي ذات السياق، أكد محمد الطيب من جامعة الجزائر أنه يتعين على خلايا الاتصال بالمؤسسات ربط جسور للتواصل وبناء علاقة ثقة مع الجمهور الخارجي، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر للاتصال المؤسساتي وبذل الكثير من الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا المجال.

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